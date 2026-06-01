logos.press.md
1 Iunie 2026, 10:20
269
Vârsta minimă pentru obținerea statutului de șomer va fi redusă la 15 ani

Republica Moldova reduce vârsta minimă de acces la servicii și măsuri de ocupare a forței de muncă de la 16 la 15 ani.

Proiectul, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, are drept scop alinierea normelor naționale la legislația Uniunii Europene și oferirea unui sprijin mai activ tineretului în problemele orientării profesionale, scrie logos-pres.md.

Această modificare reprezintă un răspuns la necesitatea intervenției timpurii pentru prevenirea izolării sociale și reducerea riscului ca adolescenții să intre în categoria NEET (tinerii care nu studiază, nu muncesc și nu urmează o pregătire profesională). Datele statistice din 2025 arată că ponderea tinerilor NEET este de 27,9% în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 34 de ani.

Totodată, datele indică o dependență financiară semnificativă a tinerilor față de părinți.

Conform informațiilor din 2025, tinerii cu vârsta între 14 și 34 de ani sunt 544.000 de persoane, adică 22,8% din totalul populației, iar în decurs de un an numărul lor s-a redus cu 23.700 de persoane, adică cu 4,2%.

logos.press.md
