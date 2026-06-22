Varlamov: Primul lucru pe care l-aș face ar fi să pun ordine în parcările din Chișinău.

Cunoscutul blogger și urbanist Ilia Varlamov a povestit cu ce ar începe activitatea dacă ar candida la funcția de primar al Chișinăului.

Despre aceasta a povestit Varlamov jurnaliștilor care l-au întâlnit în centrul Chișinăului, scrie mlive.md.

Potrivit lui, prima problemă pe care ar aborda-o ar fi parcările.

„Primul lucru pe care l-aș face ar fi să pun ordine în parcări, pentru că este una dintre problemele care nu se rezolvă de ani de zile. Este un haos total: prin oraș nu poți merge normal pe jos, nu poți circula normal, iar șoferii nu au unde să parcheze civilizat”, a declarat Varlamov.

El consideră că parcările din capitală trebuie să fie cu plată.

„Nu vor exista parcări gratuite. Vrei să iei în arendă, pe termen scurt, o bucățică din Chișinăul nostru drag? Atunci trebuie să plătești. Cu asta aș începe: aș face ordine în parcări”, a spus bloggerul.

Varlamov a fost întrebat și despre cetățenia Republicii Moldova. Acesta a spus că, deocamdată, nu a obținut pașaport moldovenesc.

„Vezi, sunt trist, pentru că nu am pașaport moldovenesc. Dacă l-aș avea, aș fi vesel”, a glumit el.

Bloggerul s-a pronunțat și pentru decriminalizarea marijuanei, precizând însă că acest subiect nu ține de competențele unui primar.

„Dacă la alegerile parlamentare vreun partid ar propune serios decriminalizarea marijuanei, nu vorbesc despre legalizare, ci măcar despre faptul ca oamenilor să nu li se distrugă viața și să nu fie trimiși la închisoare pentru un joint găsit asupra lor, aș susține cu plăcere un asemenea partid”, a declarat Varlamov.

În opinia sa, din considerente umanitare, autoritățile ar trebui cel puțin să înceapă discuțiile despre decriminalizarea unor substanțe.