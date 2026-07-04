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4 Iulie 2026, 08:12
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Vânt puternic și ploi cu descărcări electrice, prognozate în weekend în Moldova

În Moldova rămâne în vigoare Codul Galben de pericol meteorologic din cauza vântului puternic.

Vânt puternic și ploi cu descărcări electrice, prognozate în weekend în Moldova.
Vânt puternic și ploi cu descărcări electrice, prognozate în weekend în Moldova.

Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în perioada 4–6 iulie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, începutul weekendului va fi marcat de vânt puternic, iar până pe 6 iulie temperaturile vor crește treptat.

Conform meteorologilor, presiunea atmosferică va fi scăzută pe tot parcursul intervalului. Pe 4 iulie cerul va fi variabil, iar noaptea izolat ploi de scurtă durată cu descărcări electrice.

Pe 5 și 6 iulie nu sunt așteptate precipitații.

Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, însă pe 4 iulie, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-20 m/s.

Noaptea se vor înregistra temperaturi între +14 și +20°C, iar maximele diurne vor crește treptat de la +22…+27 grade la începutul perioadei până la +24…+29°C pe 6 iulie.

Codul Galben de pericol meteorologic va fi valabil până la ora 18:00 pe 4 iulie.

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