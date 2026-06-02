2 Iunie 2026, 18:30
Vandalism în Capitală: Mai multe bănci dintr-un scuar au fost deteriorate cu vopsea neagră
Persoane necunoscute au vandalizat o zonă publică de odihnă în sectorul Buiucani al Capitalei. Câteva bănci din parcul situat pe strada Paris au fost stropite cu vopsea neagră.
Despre aceasta informează Primăria Capitalei, care a condamnat ferm acest act de vandalism, transmite rupor.md.
Pretura sectorului Buiucani a reacționat deja la incident. Serviciile municipale au promis intervenție rapidă, curățarea mobilierului urban și refacerea completă a aspectului acestuia în cel mai scurt timp.
Autoritățile au reamintit că aceste bănci nu aparțin funcționarilor sau vreunei instituții anume, ele au fost instalate pentru toți locuitorii Capitalei care petrec timp în acest parc. Cetățenii sunt îndemnați să nu rămână indiferenți și să raporteze imediat orice act de vandalism, pentru a păstra Chișinăul curat și îngrijit.