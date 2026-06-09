Vameșii din România și Moldova fac schimb de experiențe privind aplicarea legislației UE.

În acest context, Serviciul Vamal (SV) folosește experiența Serviciului Vamal din România pentru a accelera armonizarea legislației vamale cu normele Uniunii Europene, se arată într-un comunicat de presă al SV, transmite logos-pres.md.

În perioada 8-12 iunie 2026, Serviciul Vamal găzduiește o misiune de experți ai Serviciului Vamal român, specializați în expertiză juridică privind conformitatea Codului Vamal al R. Moldova cu cadrul normativ al UE. Misiunea este organizată cu sprijinul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații (TAIEX) al Comisiei Europene.

În cadrul evenimentului, conducerea Serviciului Vamal a subliniat că experiența părții române este extrem de valoroasă pentru Republica Moldova, având în vedere experiența acumulată în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în implementarea Codului Vamal al Uniunii.

Pe parcursul misiunii, experții Serviciului Vamal din România și specialiștii Serviciului Vamal vor analiza în detaliu prevederile Codului Vamal al Republicii Moldova, proiectele de acte normative pentru aplicarea acestuia și proiectele de modificări legislative aflate în prezent în curs de elaborare.

În același timp, vor fi examinate soluțiile juridice și operaționale aplicate la nivelul Uniunii Europene, iar recomandările formulate de experți vor contribui la perfecționarea cadrului normativ național și la asigurarea unei transpuneri corecte și complete a legislației vamale europene.

În special, vor fi analizate bunele practici privind aplicarea prevederilor referitoare la taxele vamale de import și export, datoriile vamale și garanțiile, regimurile vamale speciale, circulația mărfurilor în interiorul teritoriului vamal al Uniunii, precum și sistemele electronice și facilitățile pentru operatorii economici.