Vameșii au depistat mărfuri nedeclarate în valoare de 235.000 de lei.

Primele două cazuri au fost documentate de angajații echipelor mobile ale Serviciului Vamal, împreună cu angajații postului vamal Leușeni, după verificarea a două mijloace de transport care urmau să intre în țară.

În urma verificărilor, în automobilul Mercedes Sprinter, condus de un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 42 de ani, au fost depistate diverse bunuri nedeclarate la controlul vamal. Totodată, în urma verificării unui autobuz Van Hool, condus de un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 48 de ani, au fost identificate bunuri nedeclarate, inclusiv drone, discuri de roți, o cameră video și un telefon de ultimă generație, transmite customs.gov.md

Valoarea preliminară a bunurilor constituie circa 150 000 de lei, suma exactă urmând a fi stabilită ulterior.

Într-un alt caz, pe traseul Chișinău — Leușeni, angajații echipelor mobile au oprit pentru verificări un autobuz Van Hool, care transporta pasageri și colete neînsoțite. În cadrul controlului vamal, printre bagaje au fost depistate preparate injectabile și consumabile în valoare de circa 85 000 de lei, nedeclarate la traversarea frontierei vamale. În acest caz a fost documentat șoferul în vârstă de 46 de ani, cetățean al Republicii Moldova.

Bunurile au fost ridicate și pot fi confiscate, iar persoanele implicate riscă sancțiuni în conformitate cu prevederile alin. (10) art. 287 din Codul contravențional al Republicii Moldova.