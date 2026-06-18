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logos.press.md logologos
18 Iunie 2026, 18:27
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Vama a oprit două tentative de contrabandă cu arme

Angajații Serviciului Vamal al Moldovei au prevenit două tentative de contrabandă cu arme și muniții.

Vama a oprit două tentative de contrabandă cu arme.
Vama a oprit două tentative de contrabandă cu arme.

În primul caz, angajații vamali de la Leușeni au efectuat un control special asupra unui autobuz care venea din Cehia, în salonul căruia se aflau câțiva pasageri. Bagajele pasagerilor au fost supuse unui control neinvaziv, iar într-o valiză au fost descoperite o pușcă pneumatică și 10 spray-uri cu gaz, nedeclarate la controlul vamal. Marfa aparținea unui cetățean al Moldovei în vârstă de 23 de ani, transmite logos-pres.md.

Al doilea caz a fost înregistrat la ieșirea din țară, la punctul vamal Sculeni, după ce un alt conațional a ascuns în bagajul său o marfă supusă unui regim special de transport. Astfel, în bagajul bărbatului aflat într-un microbuz pe ruta Chișinău – Iași, angajații vamali au descoperit un pistol de 9 mm, precum și 22 de spray-uri cu gaz, nedeclarate organelor vamale. Marfa aparținea unui cetățean al Moldovei în vârstă de 26 de ani.

Armele și muniția corespunzătoare au fost ridicate și urmează să fie confiscate, iar persoanele riscă să fie sancționate conform prevederilor articolului 43¹, paragraful (10) din Codul de Procedură Penală.

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