theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
15 Iunie 2026, 11:47
21 360
Copiază linkul
Link copiat

Val de indignare din cauza zgomotului de la festivalul Născut în Moldova organizat lângă spitale

Festivalul „Născut în Moldova”, organizat pe Stadionul Dinamo din Capitală, a stârnit reacții dure în public.

Val de indignare din cauza zgomotului de la festivalul Născut în Moldova organizat lângă spitale.
Val de indignare din cauza zgomotului de la festivalul Născut în Moldova organizat lângă spitale.

Motivul nemulțumirilor este zgomotul puternic care s-a auzit până târziu, în condițiile în care evenimentul a avut loc în apropierea Spitalului Clinic Municipal de Copii Nr.1 și a Institutului de Medicină Urgentă, informează unimedia.info.

În acest context, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au lansat un apel public către organizatori și autorități. Aceștia au declarat că zgomotul poate încălca dreptul pacienților la sănătate, inclusiv al copiilor și adulților aflați la tratament.

În declarație se subliniază necesitatea respectării echilibrului între dreptul la organizarea evenimentelor culturale și dreptul pacienților la odihnă și liniște. Avocații Poporului au cerut autorităților să asigure controlul respectării acestor norme.

Critici au venit și din partea fostului premier Ion Chicu, care a declarat că organizarea unui astfel de eveniment lângă un spital de copii este un pas iresponsabil. De asemenea, el a cerut Poliției să intervină de urgență și să stopeze „bacanalia asta”.

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase plângeri din partea locuitorilor din zonele apropiate. Aceștia au spus că zgomotul a fost atât de puternic încât se auzea chiar și în cartierele rezidențiale, iar unii au menționat că animalele de companie au fost speriate.

Alți locuitori s-au plâns că sunetul a fost atât de puternic, încât semăna cu zgomotul continuu al unui tren și a persistat până târziu în noapte.

Unii martori și-au exprimat îngrijorarea deoarece în apropiere se află spitale în care se aflau, la acel moment, nou-născuți și pacienți în stare gravă.

Festivalul a avut loc în perioada 13–14 iunie pe stadionul „Dinamo” din Capitală.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici