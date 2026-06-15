Val de indignare din cauza zgomotului de la festivalul Născut în Moldova organizat lângă spitale.

Motivul nemulțumirilor este zgomotul puternic care s-a auzit până târziu, în condițiile în care evenimentul a avut loc în apropierea Spitalului Clinic Municipal de Copii Nr.1 și a Institutului de Medicină Urgentă, informează unimedia.info.

În acest context, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au lansat un apel public către organizatori și autorități. Aceștia au declarat că zgomotul poate încălca dreptul pacienților la sănătate, inclusiv al copiilor și adulților aflați la tratament.

În declarație se subliniază necesitatea respectării echilibrului între dreptul la organizarea evenimentelor culturale și dreptul pacienților la odihnă și liniște. Avocații Poporului au cerut autorităților să asigure controlul respectării acestor norme.

Critici au venit și din partea fostului premier Ion Chicu, care a declarat că organizarea unui astfel de eveniment lângă un spital de copii este un pas iresponsabil. De asemenea, el a cerut Poliției să intervină de urgență și să stopeze „bacanalia asta”.

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase plângeri din partea locuitorilor din zonele apropiate. Aceștia au spus că zgomotul a fost atât de puternic încât se auzea chiar și în cartierele rezidențiale, iar unii au menționat că animalele de companie au fost speriate.

Alți locuitori s-au plâns că sunetul a fost atât de puternic, încât semăna cu zgomotul continuu al unui tren și a persistat până târziu în noapte.

Unii martori și-au exprimat îngrijorarea deoarece în apropiere se află spitale în care se aflau, la acel moment, nou-născuți și pacienți în stare gravă.

Festivalul a avut loc în perioada 13–14 iunie pe stadionul „Dinamo” din Capitală.