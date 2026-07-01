Văduva polițistului lovit mortal într-un accident: Am aflat despre moartea soțului din știri.

Victoria, soția polițistului Mihail Chiriac, spune că și-a văzut partenerul pentru ultima dată în dimineața tragediei, când acesta a plecat spre Bălți.

„Era ora 5:30 când el a ieșit din casă, ca până la ora 6:00 să ajungă la Bălți. L-am petrecut și atât. Am mai discutat doar în timpul zilei despre unele chestii legate de ziua fetei”, a povestit soția, transmite unimedia.info.

Femeia spune că înainte de tragedie a avut o stare inexplicabilă.

După ce l-am petrecut, m-am pus lângă fetiță în pat și parcă mă înțepa ceva în partea stângă”.

Familia lui Chiriac spune că, în timp ce era în drum spre Spitalul din Sângerei, a aflat din știri vestea decesului acestuia. Soția lui afirmă că nu a mai apucat să-și vadă soțul în viață.

„Mi-au spus că el este la Spitalul din Sângerei, în stare foarte gravă. Eu am sunat o persoană care mi-a spus că soțul are piciorul stâng traumatizat și mai multe traumatisme grave. El atunci era conștient și vorbea. Eu mi-am chemat sora și am pornit spre spital, iar pe drum, când mai aveam 20 km, am văzut că lumea a început să-mi scrie condoleanțe, iar când am ajuns acolo, medicii mi-au spus că s-a făcut tot ce era posibil, dar... Nu am reușit să-l văd, am vrut, însă nu mi-au dat voie. Au spus că nu este momentul potrivit”, a povestit femeia.

Pe 23 iunie, pe traseul R6, în satul Grigorăuca din raionul Sângerei, doi polițiști de patrulare au fost loviți de o mașină în timp ce se aflau pe marginea drumului în timpul serviciului. Ulterior, ambii au decedat la spital. Cei decedați aveau 25 și 29 de ani.

Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, șoferul care a lovit polițiștii probabil a adormit la volan.



