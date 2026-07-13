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noi.md logonoi
13 Iulie 2026, 14:15
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Vadim Ceban: În următorii 10-15 ani, gazul natural își va păstra rolul în Europa

Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al SA Moldovagaz, Vadim Ceban, pe continentul european gazul natural își va păstra rolul. Însă acest rol nu va mai fi la fel de semnificativ ca înainte.

Vadim Ceban: În următorii 10-15 ani, gazul natural își va păstra rolul în Europa.
Vadim Ceban: În următorii 10-15 ani, gazul natural își va păstra rolul în Europa.

„Dar ca combustibil de rezervă, ca sursă primară de energie pentru echilibrarea sistemului energetic, da. Pentru că, în primul rând, este cel mai flexibil. În al doilea rând, din punct de vedere ecologic, are emisii mai reduse. Prin urmare, rolul gazului se va menține, dar cred că nu în aceeași pondere în structura producției de energie electrică din UE ca în prezent (30%). Dar până în 2050, cred că nu va exista o schimbare semnificativă, o transformare sistemică, dacă până atunci nu vor apărea inovații serioase, progrese tehnologice în ceea ce privește utilizarea hidrogenului, deoarece acest lucru ar putea schimba în totalitate echilibrul energetic și mixul energetic în întreaga Europă”, a declarat Vadim Ceban, citat de noi.md.

El a atras, de asemenea, atenția asupra rolului important al gazului natural pentru industria UE, subliniind că, pe fondul creșterii prețurilor la „combustibilul albastru”, Europa a înregistrat pierderi foarte mari în metalurgie, în industria chimică, în producția de îngrășăminte și în sectorul auto. Aceste sectoare au fost grav afectate și nu există indicii că își vor relua producția.

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