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ipn
28 Iulie 2026, 09:06
9 925
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Vacanța funcției de bașcan al Găgăuziei și data noilor alegeri, pe agenda Adunării Populare

Deputații de la Comrat vor examina, pe 31 iulie, declararea vacanței funcției de bașcan al Găgăuziei și stabilirea datei alegerilor pentru un nou guvernator al regiunii.

Vacanța funcției de bașcan al Găgăuziei și data noilor alegeri, pe agenda Adunării Populare.
Vacanța funcției de bașcan al Găgăuziei și data noilor alegeri, pe agenda Adunării Populare.

Ambele subiecte sunt incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Populare a Găgăuziei, transmite ipn.md.

Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței funcției de bașcan invocă decizia definitivă a Curții de Apel Centru, în baza căreia deputaților li se propune să constate vacanța funcției.

Pe ordinea de zi a ședinței APG figurează și un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia.

Potrivit Legii privind alegerea guvernatorului Găgăuziei, în cazul în care funcția devine vacantă, alegerile trebuie organizate în termen de cel mult trei luni de la data constatării vacanței. Data scrutinului este stabilită prin hotărârea Adunării Populare a Găgăuziei.

Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. Potrivit procurorilor, în perioada 2019-2022, când activa în cadrul formațiunii, Guțul ar fi participat la introducerea în Republica Moldova a unor sume importante de bani și la distribuirea ulterioară a acestora. Unul dintre episoadele dosarului vizează finanțarea protestelor organizate la Chișinău.

Evghenia Guțul și avocații săi resping acuzațiile și susțin că dosarul are caracter politic.

Anterior, în Găgăuzia a fost discutată posibilitatea organizării alegerilor pentru funcția de bașcan în aceeași zi cu scrutinul pentru Adunarea Populară. Alegerile pentru desemnarea deputaților APG sunt programate pentru 15 noiembrie.

Sursă
ipn
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