UTM va efectua o verificare internă după descinderile Inspectoratului pentru Migrație la căminele studențești.

Universitatea Tehnică a Moldovei a anunțat că verificările efectuate de angajații Inspectoratului pentru Migrație în căminele universității au vizat lucrătorii străini cazați acolo pe baza contractelor de închiriere.

Universitatea a declarat că responsabilitatea respectării legislației privind migrația, deținerea documentelor necesare și statutul juridic al cetățenilor străini revine exclusiv angajatorilor cu care aceștia au încheiat contracte de muncă. În același timp, obligația de a avea permanent asupra lor permisul de ședere revine chiar lucrătorilor străini, transmite realitatea.md.

În ciuda acestui fapt, UTM intenționează să efectueze o verificare internă pentru a se asigura că sunt respectate cerințele legii, precum și pentru a evalua condițiile de trai ale persoanelor cazate în cămine.

Reamintim că pe 2 iulie, Inspectoratul General pentru Migrație a anunțat verificări în mai multe cămine din Chișinău, unde locuiesc muncitori străini. În urma acțiunilor, șapte persoane au fost sancționate administrativ pentru lipsa permisului de ședere asupra lor.