theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
2 Iulie 2026, 21:34
1 969
Copiază linkul
Link copiat

UTM va efectua o verificare internă după descinderile Inspectoratului pentru Migrație la căminele studențești

Universitatea Tehnică a Moldovei a anunțat că verificările efectuate de angajații Inspectoratului pentru Migrație în căminele universității au vizat lucrătorii străini cazați acolo pe baza contractelor de închiriere.

UTM va efectua o verificare internă după descinderile Inspectoratului pentru Migrație la căminele studențești.
UTM va efectua o verificare internă după descinderile Inspectoratului pentru Migrație la căminele studențești.

Universitatea a declarat că responsabilitatea respectării legislației privind migrația, deținerea documentelor necesare și statutul juridic al cetățenilor străini revine exclusiv angajatorilor cu care aceștia au încheiat contracte de muncă. În același timp, obligația de a avea permanent asupra lor permisul de ședere revine chiar lucrătorilor străini, transmite realitatea.md.

În ciuda acestui fapt, UTM intenționează să efectueze o verificare internă pentru a se asigura că sunt respectate cerințele legii, precum și pentru a evalua condițiile de trai ale persoanelor cazate în cămine.

Reamintim că pe 2 iulie, Inspectoratul General pentru Migrație a anunțat verificări în mai multe cămine din Chișinău, unde locuiesc muncitori străini. În urma acțiunilor, șapte persoane au fost sancționate administrativ pentru lipsa permisului de ședere asupra lor.

UTM va efectua o verificare internă după descinderile Inspectoratului pentru Migrație la căminele studențești

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici