theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
9 Iunie 2026, 13:26
3 222
Copiază linkul
Link copiat

Utilizarea dronelor la vânătoare va fi interzisă prin lege

Utilizarea dronelor la vânătoare va fi calificată oficial drept braconaj. Autoritățile intenționează să modifice Legea privind fondul cinegetic și protecția vânatului, extinzând lista metodelor interzise de vânătoare.

Utilizarea dronelor la vânătoare va fi interzisă prin lege.
Utilizarea dronelor la vânătoare va fi interzisă prin lege.

Formularea actuală a conceptului de „vânătoare ilegală” nu acoperă în mod exhaustiv toate faptele calificate drept braconaj. În acest context, redactarea propusă a articolului 20 stabilește că vânătoarea ilegală este exercitarea vânătorii în perioade interzise, în locuri interzise sau cu utilizarea mijloacelor, sistemelor și metodelor interzise de legislație, scrie logos-pres.md.

Astfel, braconajul va fi considerat urmărirea animalelor sălbatice cu utilizarea oricăror mijloace de transport, inclusiv aparate de zbor fără pilot (dronelor). De asemenea, este interzisă utilizarea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte și a dispozitivelor cu termoviziune.

Totodată, vânătoare ilicită constituie utilizarea armelor neînregistrate sau necorespunzătoare, precum și practicarea vânătorii fără documentele legale necesare sau prin folosirea permiselor și carnetelor de vânător care nu sunt valabile ori aparțin altor persoane.

Acest proiect de lege se află în examinare în Parlament. Miercuri, 10 iunie, pe platforma Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde vor avea loc consultări publice privind amendamentele propuse la Legea privind fondul cinegetic și protecția vânatului.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici