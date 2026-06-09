Utilizarea dronelor la vânătoare va fi interzisă prin lege.

Formularea actuală a conceptului de „vânătoare ilegală” nu acoperă în mod exhaustiv toate faptele calificate drept braconaj. În acest context, redactarea propusă a articolului 20 stabilește că vânătoarea ilegală este exercitarea vânătorii în perioade interzise, în locuri interzise sau cu utilizarea mijloacelor, sistemelor și metodelor interzise de legislație, scrie logos-pres.md.

Astfel, braconajul va fi considerat urmărirea animalelor sălbatice cu utilizarea oricăror mijloace de transport, inclusiv aparate de zbor fără pilot (dronelor). De asemenea, este interzisă utilizarea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte și a dispozitivelor cu termoviziune.

Totodată, vânătoare ilicită constituie utilizarea armelor neînregistrate sau necorespunzătoare, precum și practicarea vânătorii fără documentele legale necesare sau prin folosirea permiselor și carnetelor de vânător care nu sunt valabile ori aparțin altor persoane.

Acest proiect de lege se află în examinare în Parlament. Miercuri, 10 iunie, pe platforma Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde vor avea loc consultări publice privind amendamentele propuse la Legea privind fondul cinegetic și protecția vânatului.