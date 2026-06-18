Usatîi, despre escrocheriile telefonice: Am probe că schema a fost protejată în Moldova.

Renato Usatîi susține că schema de escrocherii telefonice din Moldova ar fi fost protejată de deputați din fostul și actualul Parlament, care ar fi promovat legi favorabile infractorilor. Politicianul nu a indicat nume concrete.

Vicepreședintele Comisiei securitate națională, Renato Usatîi, susține că ar fi identificat numele unor persoane care ar fi protejat o amplă schemă de escrocherii telefonice și anunță că va sesiza Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. În același timp, liderul Partidului Nostru afirmă că desfășoară propria investigație și că ar deține acces la baze de date și conversații interne ale grupării pe care o investighează, scrie agora.md.

Potrivit lui Usatîi, informațiile analizate până acum ar indica peste 102.000 de victime în Republica Moldova și prejudicii de aproximativ 55 de milioane de dolari. Acesta susține că datele procesate ar reprezenta doar o parte din infrastructura utilizată de presupusa rețea.

„Astăzi suntem în discuții cu Procuratura, procuraturile din mai multe state europene, deoarece ceea ce am prezentat ieri, din informațiile procesate, este primul milion de victime din statele UE și din Republica Moldova. Din Republica Moldova ați văzut că sunt în jur de 102.000 de persoane. Suma fraudei din Republica Moldova este 55 milioane de dolari, aproape un miliard de lei. În statele europene ați văzut că suma totală e aproape un miliard de dolari”, a declarat Renato Usatîi.

Usatîi afirmă că pregătește două sesizări separate. Una pentru instituțiile de drept din Republica Moldova și alta pentru autorități din străinătate. Acesta susține că deține informații care ar indica faptul că schema ar fi fost protejată de oficiali din Moldova.

„Pregătesc sesizarea care va merge la Procuratura Generală, la directorul CNA, la Procuratura Anticorupție. Asta ce ține de schema criminală- unde se află CID-urile, softurile și restul. Pot să-i ajut foarte mult. Dar fac și o sesizare separată în afara țării. De ce? Că eu am deja probe că cineva a protejat această schemă în Republica Moldova. Cineva a creat și a promovat premise legislative. Este vorba și de deputați din fostul Parlament și din actualul. Asta, însă, fără a da nume”, a declarat Renato Usatîi.

Usatîi mai spune că ar fi obținut acces la informații interne ale presupusei rețele și că investighează inclusiv legături cu funcționari și demnitari din Republica Moldova.

„Am acces nu doar la baza escrocilor, dar și la un secret chat unde își schimbă părerile despre victime, își predau victimele, raportează care victime au devenit curieri și se laudă în care țară autoritățile îi protejează. Tot ce ține de numele implicate din Republica Moldova, deja am pornit discuții cu colegi din alte țări. Mă refer la structurile de forță. Și o să merg la ei cu sesizarea, cu numele demnitarilor de la noi care au fost implicați”, a declarat liderul „Partidului Nostru”.