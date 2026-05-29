Usatîi a promis până la 2 milioane de lei pentru informații despre rețelele de droguri și protectorii acestora.

Declarația a fost făcută după ce Guvernul a dat un aviz negativ inițiativei legislative a „Partidului Nostru” privind înăsprirea pedepselor pentru traficanții de droguri și persoanele implicate în organizarea rețelelor de droguri, scrie rupor.md.

Potrivit politicianului, orice persoană care oferă informații despre un traficant de droguri va putea primi anonim o recompensă în valoare de un milion de lei. Pentru informații despre angajați ai Poliției, procuraturii, SIS sau alți funcționari implicați în protejarea rețelelor de droguri, este promisă o recompensă de două milioane de lei, precum și sprijin pentru obținerea cetățeniei uneia dintre țările europene și protecția familiei.

Renato Usatîi a acuzat autoritățile de ignorarea consecințelor devastatoare ale consumului de droguri asupra tineretului și familiilor din Republica Moldova.

„Vreau să arăt ce se întâmplă cu adevărat în Republica Moldova”, a declarat Usatîi, precizând că această inițiativă a fost discutată cu mai mulți parteneri de dezvoltare.

Reamintim că „Partidul Nostru” a înregistrat în Parlament un proiect de modificare a Codului Penal, care prevede o înăsprire substanțială a pedepselor pentru persoanele care organizează, facilitează, distribuie sau promovează consumul de droguri. În cazuri grave, cum ar fi traficul de droguri în cantități mari, activitatea grupărilor criminale organizate sau alte circumstanțe agravante, se propune o pedeapsă de la 12 până la 25 de ani de închisoare, iar în cazuri excepționale — detenție pe viață. Guvernul a dat un aviz negativ acestui proiect de lege.