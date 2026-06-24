Unul dintre polițiștii decedați în accidentul rutier a lăsat în urmă un copil de un an.

Unul dintre polițiștii care a murit tragic în urma unui accident rutier în raionul Sângerei era căsătorit și creștea un copil de un an.

Tragedia care a zguduit întreaga țară a avut loc pe 23 iunie în satul Grigorăuvca din raionul Sângerei. Doi polițiști au murit pe loc după ce un automobil Volkswagen s-a izbit de ei. Șoferul, conform datelor preliminare, a adormit la volan. Despre aceasta a declarat în timpul anchetei șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, transmite unimedia.info cu referire la tvn.md.

„Este dureros și, din păcate, este ceva ce afectează atât societatea, cât și întregul personal al Poliției, pentru că sunt colegii noștri. Când ne confruntăm cu astfel de situații tragice, trebuie să continuăm să avem grijă și de familii. Șoferul automobilului care a produs accidentul, după cum vedem și din înregistrările preliminare, a adormit la volan și el însuși recunoaște că a adormit la volan și a pierdut controlul asupra vehiculului, ceea ce a dus la lovirea polițiștilor care tocmai în acel moment întocmeau un proces-verbal pentru o contravenție”, a declarat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.

Potrivit unei martore a accidentului, când ambulanța a ajuns la locul tragediei, polițiștii erau încă în viață.

„Eram acasă, am auzit un 'bum'. Am crezut că soțul meu face ceva, dar era un accident. Am deschis poarta, am ieșit și am văzut un polițist întins pe pământ fără un picior și un alt bărbat lângă el. Amândoi erau încă în viață. Șoferul mașinii albastre nu l-am văzut. Ambulanța a venit foarte repede, practic în câteva secunde. Nu m-am apropiat, am crezut că poate e nevoie de ajutor. Dar deja am văzut acolo mulți oameni. Au spus că șoferul a adormit la volan”, a povestit femeia.

Unul dintre polițiști avea 26 de ani și era originar din raionul Glodeni. Celălalt polițist era din raionul Drochia, lăsând în urmă o soție și un copil de un an.