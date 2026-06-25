Unul dintre membrii corpului de control al premierului făcea parte din Consiliul MoldATSA.

Unul dintre membrii corpului de control al premierului, care și-au prezentat demisia miercuri, făcea parte din Consiliul de administrație al MoldATSA.

Despre acest lucru a declarat vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, relatează rupor.md.

„Din câte înțeleg eu, una dintre persoanele din corpul de control face parte din Consiliul de Administrare (al MoldATSA). Din câte știu, colegii de la APP au inițiat și o închetă să vadă cum a fost elaborat acel concurs, care sunt rezultatele acelui concurs, cine a făcut analiza documentelor acelor persoane, pentru că APP-ul este cel care organizează concursuri și face toate angajările.

Eu cred că, la final, trebuie să vadă cât de eficiente sunt persoanele care sunt incluse în procesul de… Consiliu de Administrare. Pentru că deciziile, dacă vorbim despre premii, dacă vorbim despre cum să cheltuie banii publici, sunt luate către un Consiliu de Administrare”, a menționat Bolea în cadrul unei emisiuni la Moldova 1.

Bolea a adăugat că situația creată în jurul MoldATSA demonstrează necesitatea unei reforme a modului de administrare a întreprinderilor de stat.

La începutul ședinței de Guvern de miercuri, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că membrii Corpului de Control și-au prezentat demisia, motivând că aceștia „nu mai beneficiază din încrederea necesară pentru exercitarea acestei funcții”. Totodată, APP a inițiat o investigație privind concursul prin care Dumitru Vanghelie a fost desemnat director al MoldATSA, după apariția informațiilor potrivit cărora acesta și-ar fi falsificat CV-ul.