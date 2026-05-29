Un tronson al străzii Columna din centrul Chișinăului, închis pentru patru zile.

Restricțiile sunt impuse în legătură cu desfășurarea unui eveniment cultural-artistic dedicat Zilei Internaționale a Protecției Copilului. Din cauza închiderii circulației, se va modifica traseul troleibuzelor nr. 24 și nr. 28, transmite rupor.md.

Circulația transportului pe strada Columna, pe tronsonul dintre strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și strada Alexandru Pușkin, va fi suspendată începând de astăzi, 29 mai, de la ora 20:00 până la ora 05:00, 2 iunie 2026.

Aceasta este legată de organizarea și desfășurarea evenimentului cultural-artistic „Lumea Copilăriei”, dedicat Zilei Internaționale a Protecției Copilului, care va avea loc în perioada 30 mai - 1 iunie 2026 pe strada pietonală Eugen Doga și în parcul Catedralei Nașterea Domnului.

Circulația transportului public va fi redirecționată pe străzile adiacente după cum urmează:

- Troleibuz nr. 24: pe strada Bănulescu-Bodoni - strada A. Mateevici - strada V. Alecsandri;

- Troleibuz nr. 28: pe strada Bănulescu-Bodoni - strada A. Mateevici - strada A. Pușkin - bd. Ștefan cel Mare.