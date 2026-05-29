theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
29 Mai 2026, 13:42
7 589
Copiază linkul
Link copiat

Un tronson al străzii Columna din centrul Chișinăului, închis pentru patru zile

În Capitală, începând cu ora 20:00 a zilei de astăzi, 29 mai, și până în dimineața zilei de 2 iunie, traficul va fi temporar închis pe un tronson al străzii Columna.

Un tronson al străzii Columna din centrul Chișinăului, închis pentru patru zile.
Un tronson al străzii Columna din centrul Chișinăului, închis pentru patru zile.

Restricțiile sunt impuse în legătură cu desfășurarea unui eveniment cultural-artistic dedicat Zilei Internaționale a Protecției Copilului. Din cauza închiderii circulației, se va modifica traseul troleibuzelor nr. 24 și nr. 28, transmite rupor.md.

Circulația transportului pe strada Columna, pe tronsonul dintre strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și strada Alexandru Pușkin, va fi suspendată începând de astăzi, 29 mai, de la ora 20:00 până la ora 05:00, 2 iunie 2026.

Aceasta este legată de organizarea și desfășurarea evenimentului cultural-artistic „Lumea Copilăriei”, dedicat Zilei Internaționale a Protecției Copilului, care va avea loc în perioada 30 mai - 1 iunie 2026 pe strada pietonală Eugen Doga și în parcul Catedralei Nașterea Domnului.

Circulația transportului public va fi redirecționată pe străzile adiacente după cum urmează:

- Troleibuz nr. 24: pe strada Bănulescu-Bodoni - strada A. Mateevici - strada V. Alecsandri;

- Troleibuz nr. 28: pe strada Bănulescu-Bodoni - strada A. Mateevici - strada A. Pușkin - bd. Ștefan cel Mare.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici