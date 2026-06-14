Un tânăr moldovean și prietenul său din Ucraina, reținuți în România pentru fraudă.

Despre aceasta informează News.ro, citând Inspectoratul de Poliție al județului Cluj, transmite rupor.md.

Potrivit anchetei, tinerii au înșelat o localnică cu aproximativ 107.500 de lei românești, aplicând o schemă de fraudă cunoscută sub numele de „Credit”.

Incidentul a avut loc pe 11 iunie, când suspecții au contactat victima și s-au prezentat cu nume false. Aceștia au convins femeia că persoane străine încearcă să deschidă un cont pe numele ei și să ia un credit. Pentru a „proteja și debloca” datele personale, victima a fost determinată să contracteze singură un împrumut real în valoare de 107.500 de lei românești. Ulterior, a fost convinsă să meargă la un lac din apropierea unui centru comercial din oraș și să predea întreaga sumă în numerar.

Angajații Serviciului de Investigații Criminale au urmărit rapid traseul suspecților, care se deplasau cu o mașină închiriată printr-o platformă online, și au identificat locul lor de reședință. Cei doi tineri de 19 ani au fost reținuți pentru 24 de ore și plasați în arest preventiv. Ancheta continuă sub conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj-Napoca pentru a stabili toate circumstanțele cazului.