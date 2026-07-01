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1 Iulie 2026, 12:30
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Un tânăr din Dubăsari, trimis în judecată pentru distribuirea de fișiere de pornografie inftantilă

Un tânăr cu cetățenie rusă a fost adus în fața instanței pentru descărcarea și distribuirea a peste 44.000 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă.

Un tânăr din Dubăsari, trimis în judecată pentru distribuirea de fișiere de pornografie inftantilă.
Un tânăr din Dubăsari, trimis în judecată pentru distribuirea de fișiere de pornografie inftantilă.

Procuratura PCCOCS anunță că a trimis pe banca acuzaților pe un tânăr din Dubăsari care a descărcat și răspândit peste 44.000 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă.

Tânărul cu vârsta de 25 de ani este domiciliat acum în Dubăsari, iar la finele lui 2024 și în 2025, atunci când a descărcat pe calculator acele fișiere de abuz sexual al copiilor, era în Chișinău. Acesta i-a spus unui prieten că deține doar pașaport al Rusiei (și al așa-ziselor autorități de la Tiraspol) și, deci, nu ar fi avut un loc de muncă.

Prin urmare, prietenul l-a primit cu traiul în apartament, l-a însoțit la autorități pentru obținerea dreptului de muncă în Moldova, precum și i-a pus la dispoziție un calculator. Totuși, acesta a abuzat de bunătatea prietenului și a folosit un program tip „Torrent” pentru descărcarea acelor fișiere cu pornografie infantilă, care în mod automat deveneau disponibile spre descărcare pentru alte persoane. Mai exact, acesta a privit și filmulețe pornografice cu copii de vârstă pre-adolescentină, deci din categoria pedofiliei.

Urmare a percheziționării și stabilirii acestor fotografii și filmulețe interzise în calculatorul tânărului, acesta și-a recunoscut vinovăția pentru descărcarea și răspândirea materialelor privind abuzarea sexuală a copiilor, iar procurorii specializați au trimis dosarul penal pentru examinare în judecată.

Potrivit Codului penal, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 3 ani.

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