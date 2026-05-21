Un tânăr din Bubuieci, condamnat la închisoare pentru trafic de droguri.

El și-a recunoscut vina, transmite protv.md.

Potrivit PCCOCS, tânărul a fost reținut după ce a ridicat drogurile dintr-o clădire și intenționa să le transporte la domiciliul său din Bubuieci. Acolo păstra substanțele, le porționa și le pregătea pentru vânzare în Chișinău și alte localități din țară.

Ulterior, drogurile erau ascunse în diferite locuri, de unde urmau să fie ridicate de consumatori sau alte persoane implicate în rețeaua infracțională.

Schema funcționa prin aplicația Telegram. Clienții contactau organizatorii, furnizau dovezi foto că se află în apropierea terminalelor de plată, achitau doza comandată, iar apoi primeau locația exactă unde erau ascunse drogurile. În unele cazuri acestea erau chiar îngropate în pământ. După perchezițiile efectuate la domiciliul inculpatului, autoritățile au ridicat aproape 800 de grame de droguri, inclusiv alfa-PVP („sare”), canabinoizi sintetici și marijuana.