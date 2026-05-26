rupor.md logorupor
26 Mai 2026, 12:22
4 888
Un tânăr de 20 de ani din Strășeni a dispărut: Poliția cere sprijinul cetățenilor

Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unui tânăr de 20 de ani din orașul Strășeni, care a plecat de acasă acum mai bine de o săptămână și nu s-a întors.

El a plecat de acasă în după-amiaza zilei de 18 mai, într-o direcție necunoscută, iar până în prezent locul aflării sale nu este cunoscut, scrie rupor.md.

Tânărul are aproximativ 1,80 metri înălțime, corpolență slabă, fața ovală, păr scurt și închis la culoare. La momentul dispariției, acesta purta un hanorac gri cu glugă albastră, blugi albaștri și ghete albe.

Persoanele care dețin informații despre tânărul din imagine sunt rugate să contacteze de urgență Poliția la numărul 112 sau la 068 201 253.

