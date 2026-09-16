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pulsmedia.md logopulsmedia
16 Septembrie 2026, 12:12
17 202
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Un tânăr a găsit 10.000 de lei pe scările unui local și a primit șase luni de închisoare cu suspendare

Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea sentinței în privința unui tânăr de 25 de ani, declarat vinovat de furt.

Un tânăr a găsit 10.000 de lei pe scările unui local și a primit șase luni de închisoare cu suspendare.
Un tânăr a găsit 10.000 de lei pe scările unui local și a primit șase luni de închisoare cu suspendare.

Potrivit materialelor dosarului, pe 3 februarie 2026, în jurul miezului nopții, inculpatul se afla într-un local din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Ieșind în stradă, acesta a observat bani pe scări. Tânărul a ridicat bancnote în valoare totală de 10.000 de lei și a plecat, fără să încerce să găsească proprietarul și să-i restituie banii, scrie pulsmedia.md.

La aproximativ 15–20 de minute după ce a pierdut banii, persoana vătămată a constatat că suma nu se mai afla în buzunar. Aceasta i-a întrebat pe cei aflați în local dacă au văzut banii, după care a apelat la poliție pentru ajutor.

După ce au examinat înregistrările camerelor de supraveghere din local, oamenii legii au stabilit identitatea tânărului.

Pe 5 februarie 2026, de la inculpat au fost ridicați 10.000 de lei, după care întreaga sumă a fost restituită proprietarului.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul a susținut că nu a intenționat să își însușească banii.

Instanța l-a găsit vinovat de furt și l-a condamnat la șase luni de închisoare. Totodată, executarea pedepsei a fost suspendată condiționat, cu un termen de probă de un an.

Pe durata termenului de probă, tânărul este obligat să se prezinte la organul de probațiune la datele stabilite și să respecte cerințele impuse.

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