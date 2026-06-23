Un șofer s-a plâns că a fost amendat pentru folosirea telefonului, deși susține că nu îl utiliza.

Un șofer a povestit că camera de supraveghere a traficului rutier a confundat un gest obișnuit cu folosirea telefonului mobil: „Acum nici să te scarpini nu mai poți?”.

Un locuitor al Chișinăului a povestit despre o situație controversată apărută după ce a primit o amendă pentru utilizarea telefonului în timpul conducerii automobilului. Potrivit șoferului, încălcarea a fost înregistrată de o cameră de supraveghere a traficului rutier, însă telefonul nu era în mâna lui în momentul filmării.

Incidentul s-a produs în timp ce șoferul circula pe dealul de la Ciocana. După cum explică automobilistul, are obiceiul să țină mâna lângă tâmplă, sprijinindu-și cotul pe cotieră. Tocmai în această poziție a fost surprins de camera de supraveghere video.

După ce a primit notificarea despre amendă, bărbatul s-a adresat inspectoratului pentru a afla dacă este posibilă contestarea. Totuși, după cum spune el, i s-a recomandat să plătească amenda, fără a începe procedura de contestare.

„Eu nu vorbesc niciodată la telefon când conduc, am mereu activat modul hands-free. Tocmai pentru asta a fost inventat. Se pare că acum nici măcar să te scarpini nu mai e sigur, camera poate decide că vorbești la telefon”, a povestit șoferul.

Șoferul i-a întrebat și pe alți conducători auto dacă s-au confruntat cu situații similare și dacă cineva a reușit să conteste cu succes o astfel de amendă.

Este de menționat că utilizarea telefonului mobil la volan fără dispozitive hands-free este interzisă de regulile de circulație și poate fi înregistrată atât de Poliție, cât și de sistemele automate de control. Totuși, în astfel de cazuri, decizia finală poate depinde de existența probelor și de procedura de contestare.



