Un șofer de camion din Moldova a câștigat la loterie în Italia 69.000 de euro.

Câștigătorul a povestit că sâmbătă, în ziua sa liberă, a decis să joace numerele care i-au rămas întipărite în minte de cu o noapte înainte. Apoi a adăugat alte cifre. În final, a ieșit combinația câștigătoare, scrie unimedia.info cu referire la rotalianul.com.

Vestea despre câștig l-a luat prin surprindere pe bărbat. A aflat despre ea abia a doua zi, când a mers la punctul de loterie să verifice biletul.

Bărbatul lucrează șofer de camion – un program greu, absențe îndelungate de acasă și pauze rare. Pentru el, suma câștigată nu este un lux, ci o oportunitate de a respira mai ușor.

„Vreau doar să pun ordine în treburile mele: să achit ipoteca și câteva credite bancare și să trăiesc mai liniștit”, a împărtășit el planurile sale.

Dar Alex nu se oprește aici. Pe lângă rezolvarea problemelor financiare personale, el se gândește la un proiect cu componentă socială. Bărbatul ar dori să deschidă o mică afacere sau un spațiu unde să poată sprijini persoanele aflate în situații dificile. Cu experiența sa de integrare și muncă în străinătate, vrea să ajute pe alții care trec prin aceleași încercări.