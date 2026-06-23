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politia.md logopolitia
23 Iunie 2026, 13:40
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Un șofer care nu a oferit prioritate unei femei cu un copil pe o trecere, sancționat

Un șofer care nu a oferit prioritate unei femei cu un copil pe o trecere a fost amendat. Cazul s-a produs pe 22 iunie, pe strada Pădurii din Chișinău.

Un șofer care nu a oferit prioritate unei femei cu un copil pe o trecere, sancționat.
Un șofer care nu a oferit prioritate unei femei cu un copil pe o trecere, sancționat.

Imaginile video cu încălcarea au fost publicate pe rețelele sociale și au atras atenția Poliției.

În imagini se vede cum șoferul unui automobil nu a acordat prioritate unei femei cu un copil care traversa strada pe o trecere de pietoni nedirijată.

Angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică au identificat rapid persoana care a încălcat regulile. Acesta s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 49 de ani. Pe numele său a fost întocmit un proces-verbal pentru comportament agresiv în trafic și pentru neacordarea priorității pietonilor.

Poliția reamintește șoferilor că pentru astfel de încălcări este prevăzută răspunderea administrativă. Acordarea priorității pietonilor la treceri este o obligație directă a fiecărui conducător auto.

Sursă
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