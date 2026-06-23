Un șofer care nu a oferit prioritate unei femei cu un copil pe o trecere, sancționat.

Un șofer care nu a oferit prioritate unei femei cu un copil pe o trecere a fost amendat. Cazul s-a produs pe 22 iunie, pe strada Pădurii din Chișinău.

Imaginile video cu încălcarea au fost publicate pe rețelele sociale și au atras atenția Poliției.

În imagini se vede cum șoferul unui automobil nu a acordat prioritate unei femei cu un copil care traversa strada pe o trecere de pietoni nedirijată.

Angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică au identificat rapid persoana care a încălcat regulile. Acesta s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 49 de ani. Pe numele său a fost întocmit un proces-verbal pentru comportament agresiv în trafic și pentru neacordarea priorității pietonilor.

Poliția reamintește șoferilor că pentru astfel de încălcări este prevăzută răspunderea administrativă. Acordarea priorității pietonilor la treceri este o obligație directă a fiecărui conducător auto.