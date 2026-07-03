Un șef din Poliția de Frontieră, verificat de ANI în urma unei sesizări privind achizițiile imobiliare făcute.

Șeful Direcției urmărire penală a Poliției de Frontieră, Vladimir Batcu, este vizat de un control al Autorității Naționale de Integritate (ANI).

Aceasta a avut loc după ce inspectorii au fost sesizați cu privire la unele neconcordanțe din declarația de avere, transmite ipn.md.

Potrivit ANI, verificările vizează veniturile declarate și achizițiile făcute, inclusiv din credite.

Acesta a cumpărat un apartament de peste 63 de metri pătrați în anul 2024, pentru care a plătit aproximativ 45.000 de euro. În 2025, funcționarul a mai achiziționat un bun imobil și un garaj care au costat peste de 10.000 de euro.

În paralel, șeful din cadrul Poliției de Frontieră a făcut șapte împrumuturi în euro și lire sterline între 2024-202, în total peste 100.000 de euro și 13.000 de lire sterline, cu termene de returnare foarte mici, unele fiind scadente în 2027 sau 2030. În urma unei evaluări preliminare, instituția a considerat că există suficiente motive pentru a demara o anchetă privind modul în care au fost realizate achizițiile.

După finalizarea verificărilor, persoana vizată va fi informată oficial și va avea posibilitatea să prezinte explicații și documente privind sursa mijloacelor financiare, se menționează în nota ANI.