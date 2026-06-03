Un șef de secție de la Termoelectrica, reținut într-un dosar de corupție legat de achiziții.

Potrivit anchetei, angajatul este suspectat că ar fi cerut și primit în mod sistematic bani de la un reprezentant al unui agent economic. În schimb, el ar fi trebuit să promoveze interesele acestei companii la licitațiile organizate de Termoelectrica, scrie rupor.md.

Datele preliminare arată că suma transmisă lunar ar fi constituit 10.000 de lei.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au efectuat percheziții la biroul de serviciu al persoanei cercetate și la sediul reprezentantului agentului economic implicat în cauză.

În urma descinderilor au fost ridicate mijloace bănești, presupus transmise pentru luna mai 2026, precum și dispozitive electronice de stocare a informației și documente considerate relevante pentru dosarul penal.

Persoana cercetată a fost plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA. Organele de drept continuă investigațiile pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului și stabilirea persoanelor care ar putea avea legătură cu faptele investigate.