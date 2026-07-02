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bani.md logobani
2 Iulie 2026, 12:51
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Un secretar de stat de la Ministerul Agriculturii, reținut într-un dosar de corupție

Un secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Tatiana Nistorică, și un reprezentant al uneia dintre companii au fost reținuți de angajații CNA și procurorii Procuraturii Anticorupție într-un dosar de corupție.

Un secretar de stat de la Ministerul Agriculturii, reținut într-un dosar de corupție.
Un secretar de stat de la Ministerul Agriculturii, reținut într-un dosar de corupție.

Potrivit Centrului Național  Anticorupție (CNA), un reprezentant al companiei este suspectat că ar fi oferit bani secretarului de stat pentru a influența funcționarii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în vederea reluării autorizației de import a furajelor pentru păsări și animale din Ucraina, informează bani.md.

Potrivit anchetatorilor, anterior ANSA a suspendat procedura de import a acestor furaje după ce, în urma controalelor, au fost depistate numeroase încălcări.

În prezent, angajații CNA și procurorii Procuraturii Anticorupție efectuează percheziții în biroul secretarului de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și la alte adrese, pentru ridicarea probelor și consolidarea bazei probatorii.

Acțiunile de urmărire penală continuă. Organele de drept stabilesc toate circumstanțele cauzei, identifică toate persoanele implicate și documentează presupusa activitate infracțională.

CNA și Procuratura Anticorupție au comunicat că vor oferi informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

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