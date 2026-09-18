18 Septembrie 2026, 11:02
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Un șarpe care înota în Nistru, observat la Soroca.
Un șarpe care înota în Nistru, observat la Soroca
Imagini cu un șarpe care înoată în apele Nistrului au devenit virale pe Internet. Reptila a fost filmată în apropierea orașului Soroca.
Imaginile video au fost filmate pe 16 septembrie 2026 și publicat pe rețelele sociale, unde a adunat rapid numeroase comentarii, scrie unimedia.info.
„Este un dragon? Nu, o anaconda. Ba nu, o viperă”, au comentat ironic utilizatorii.
„În Nistru nici apă nu este, nu tocmai așa șarpe”, „Reptile din altă lume”, „Șarpe detectiv”, au glumit alți utilizatori ai rețelelor sociale.
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