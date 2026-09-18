Un șarpe care înota în Nistru, observat la Soroca.

Imagini cu un șarpe care înoată în apele Nistrului au devenit virale pe Internet. Reptila a fost filmată în apropierea orașului Soroca.

Imaginile video au fost filmate pe 16 septembrie 2026 și publicat pe rețelele sociale, unde a adunat rapid numeroase comentarii, scrie unimedia.info.

„Este un dragon? Nu, o anaconda. Ba nu, o viperă”, au comentat ironic utilizatorii.

„În Nistru nici apă nu este, nu tocmai așa șarpe”, „Reptile din altă lume”, „Șarpe detectiv”, au glumit alți utilizatori ai rețelelor sociale.