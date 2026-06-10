Un pui de căprior a fost salvat în raionul Nisporeni.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, animalul a fost preluat de inspectorii din Nisporeni, care au evaluat situația și au verificat starea puiului. Ulterior, aceștia au întreprins măsurile necesare pentru eliberarea lui în siguranță, transmite noi.md.

Puiul de căprior a fost reîntors într-o zonă favorabilă dezvoltării sale, departe de pericolele generate de activitățile umane.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a mulțumit cetățeanului care a dat dovadă de responsabilitate și spirit civic, contribuind la protejarea faunei sălbatice.

Totodată, autoritățile reamintesc faptul că animalele sălbatice găsite în dificultate nu trebuie luate din mediul lor natural fără consultarea instituțiilor competente.