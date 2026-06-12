Un pui de căprioară, salvat de grănicerii care patrulau pe râul Prut.

Animalul, vizibil speriat și epuizat, încerca disperat să rămână la suprafața apei, în timp ce mama sa privea neputincioasă de pe mal, transmite realitatea.md.

Observând situația, grănicerii au intervenit prompt, au scos puiul din apă și l-au adus în siguranță pe mal, unde s-a reunit din nou cu mama sa.