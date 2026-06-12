12 Iunie 2026, 19:03
2 213
Copiază linkul
Link copiat
Un pui de căprioară, salvat de grănicerii care patrulau pe râul Prut
Un pui de căprioară, care a căzut în apă și nu a reușit să iasă pe mal, a fost salvat de doi grăniceri din România și Republica Moldova, care patrulau pe râul Prut.
Animalul, vizibil speriat și epuizat, încerca disperat să rămână la suprafața apei, în timp ce mama sa privea neputincioasă de pe mal, transmite realitatea.md.
Observând situația, grănicerii au intervenit prompt, au scos puiul din apă și l-au adus în siguranță pe mal, unde s-a reunit din nou cu mama sa.