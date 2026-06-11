Un proiect de lege pentru prevenirea fraudelor telefonice, înregistrat.

Documentul a fost elaborat de deputații fracțiunii „Partidul Nostru”, transmite infotag.md.

După cum a menționat președintele fracțiunii, Renato Usatîi, inițiativa a apărut pe fondul creșterii alarmante a criminalității în acest domeniu. Conform datelor oficiale, doar în ultima săptămână infractorii au furat aproximativ 10 milioane de lei, iar numărul persoanelor afectate a depășit 80.

Proiectul prevede introducerea unui sistem obligatoriu pentru operatorii de telefonie mobilă, care va avertiza cetățenii în timp real, recunoscând apelurile efectuate prin Internet și mascate sub apeluri de pe telefoanele fixe din Moldova. O astfel de tehnologie va permite utilizatorilor să vadă pe ecranul telefonului notificarea „apel prin internet” – o dovadă a riscului crescut de fraudă.

Se propune ca prezentarea actului de identitate la cumpărarea cartelelor SIM preplătite să devină obligatorie, așa cum este deja în majoritatea țărilor. Această măsură va pune capăt achiziționării anonime a cartelelor SIM, care sunt adesea folosite de grupările infracționale pentru a evita urmărirea penală.

„Astăzi orice persoană poate cumpăra chiar și 100 de cartele SIM, iar apoi organelor de drept le revine sarcina să efectueze anchete, iar jurnaliștilor să scrie materiale despre escroci”, a concluzionat Usatîi.