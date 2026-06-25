Un polițist care a torturat un deținut a fost condamnat la patru ani de închisoare

Curtea din Chișinău l-a declarat vinovat pe fostul subofițer superior al serviciului de patrulare pentru aplicarea torturii asupra unui bărbat reținut.

Potrivit procuraturii, i-au fost atribuiți 4 ani de închisoare, însă nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței și a fost dat în urmărire, informează rupor.md.

Conform deciziei instanței, condamnatul va executa pedeapsa într-o instituție penitenciară de tip semideschis. De asemenea, instanța i-a interzis să ocupe funcții publice pe o perioadă de 6 ani. În prezent, verdictul judecătoresc nu este definitiv și poate fi contestat conform legii.

Potrivit anchetei, incidentul a avut loc la 9 aprilie 2022, când patrula a sosit la un apel într-una dintre clădirile rezidențiale din capitală. Între angajat și cetățean a izbucnit un conflict verbal, după care polițistul a folosit gaz lacrimogen fără temei legal și fără avertisment. În urma acestuia, a fost rănită și soția bărbatului, care se afla în apropiere.

Ulterior, reținutul a fost încătușat, pus într-un automobil de serviciu și închis în interior, cu sistemul de încălzire pornit la capacitate maximă. Bărbatul a avut dificultăți de respirație și a cerut să i se deschidă ușile, însă polițistul a ignorat solicitările. Mai târziu, în inspectorat, angajatul a cerut cetățeanului 4.000 de euro pentru închiderea dosarului. Acuzatul nu și-a recunoscut vina și a susținut legalitatea acțiunilor sale.