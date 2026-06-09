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Infotag.md logoInfotag
9 Iunie 2026, 11:23
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Un parc fotovoltaic pentru necesitățile aeroportului, pus în funcțiune la periferia Chișinăului

La periferia Chișinăului a fost pus în funcțiune un parc fotovoltaic destinat producerii de energie electrică pentru necesitățile Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău.

Un parc fotovoltaic pentru necesitățile aeroportului, pus în funcțiune la periferia Chișinăului.
Un parc fotovoltaic pentru necesitățile aeroportului, pus în funcțiune la periferia Chișinăului.

Potrivit administrației sale, proiectul a fost realizat respectând strict cerințele și recomandările internaționale în domeniul aviației civile, amplasarea obiectivului corespunde normelor ICAO și EASA și nu afectează siguranța operațiunilor aviatice, scrie infotag.md.

Panourile fotovoltaice sunt echipate cu suprafețe antireflexie, eliminând riscul disconfortului vizual pentru echipaje în timpul decolării și aterizării.

Datorită utilizării surselor regenerabile de energie și creșterii eficienței energetice, proiectul va economisi aproximativ 2 milioane de lei pe an, contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. A doua etapă a programului prevede extinderea capacității de producere a energiei electrice prin instalarea de panouri fotovoltaice.

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