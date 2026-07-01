Un nou parc industrial va fi amenajat la Ocnița: Investițiile vor ajunge la 26,7 milioane de lei.

Guvernul a decis acordarea statutului de parc industrial pentru Societatea cu Răspundere Limitată „Parcul Industrial Multifuncțional din Ocnița”. Proiectul va fi implementat în orașul Ocnița, pe un teren de 9,56 hectare.

Parcul industrial nou va găzdui diverse activități economice, inclusiv producție și prelucrare, cu accent pe sectorul agroindustrial. Autoritățile susțin că inițiativa urmărește valorificarea potențialului economic al regiunii de nord și atragerea investițiilor, scrie realitatea.md.

Costul estimativ al proiectului este de aproximativ 26,7 milioane de lei. Acesta poate crea până la 200 de locuri de muncă și face parte din Planul de Creștere al Moldovei, susținut de Uniunea Europeană.

În prezent, în țară funcționează 13 parcuri industriale, care reunesc peste 140 de companii și aproximativ 4.500 de angajați. Volumul total al investițiilor depășește 4,6 miliarde de lei.