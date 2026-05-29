Un nou mecanism de organizare a alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, elaborat.

Documentul urmează să fie supus aprobării în ședința Adunării Populare din 2 iunie, iar prevederile vor fi aplicate doar pentru acest scrutin, scrie ipn.md.

Proiectul de hotărâre prevede că termenii „Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei” și „Consiliul Electoral Central al Găgăuziei” sunt recunoscuți ca fiind echivalenți și pot fi utilizați în documentele oficiale pentru a asigura integrarea structurilor regionale în sistemul electoral național.

Diferența de denumire a organului electoral al Găgăuziei a fost anterior motiv de contestare în instanțele de judecată a hotărârilor Adunării Populare privind data alegerilor și constituirea comisiei electorale. În documentele Adunării, acest organ era numit „Comisia Electorală Centrală”, în timp ce în Codul Electoral figurează cu denumirea „Consiliul Electoral Central”.

Totodată, hotărârea stipulează că actul nu poate fi interpretat ca o limitare a competențelor sau a statutului juridic special al Găgăuziei, drepturi protejate prin Constituție și Legea privind statutul special al Găgăuziei.

Separat este precizat că normele Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, care reglementează modul de desemnare și organizare a alegerilor, precum și constituirea organului electoral central al regiunii, au prioritate în soluționarea disputelor juridice.

Potrivit documentului, organul electoral central de la Comrat va fi format din nouă membri. Trei candidați vor fi propuși de Adunarea Populară, trei – de Comitetul Executiv al Găgăuziei, iar alți trei – de Judecătoria Comrat. Toți candidații vor trebui să treacă verificările prevăzute de legislația cu privire la statutul și verificarea persoanelor care aspiră la funcții publice.

Proiectul prevede că situațiile litigioase sau neprevăzute apărute în procesul organizării alegerilor din 2026 vor fi reglementate prin hotărâri explicative ale Comisiei electorale centrale de la Comrat.

După aprobare, documentul va fi transmis Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale. Acesta a fost elaborat în urma unei serii de consultări între autoritățile de la Comrat și de la Chișinău, pe fondul disputelor judiciare legate de deciziile anterioare ale Adunării Populare privind stabilirea datei alegerilor și constituirea organului electoral.