politia.md logopolitia
21 Mai 2026, 20:56
9 477
Un nou caz de escrocherie telefonică: Un bărbat a pierdut 800.000 de lei

Poliția sectorului Râșcani investighează un caz de fraudă deosebit de grav, în urma căruia un bărbat de 47 de ani a pierdut 800.000 de lei.

Potrivit datelor forțelor de ordine, pe 18 mai victima a primit un apel de la persoane necunoscute care s-au dat drept angajați ai unei companii de logistică și curierat. Aceștia i-au obținut codul primit prin SMS.

Ulterior, alte persoane rău intenționate, care se dădeau drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei, au luat legătura cu el. Bărbatului i s-a spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit fraudulos și a fost convins să contracteze un credit real pentru „anularea” acestuia, după care să transfere banii „reprezentanților băncii”.

În perioada 18-20 mai, victima a transferat infractorilor, în trei tranșe, câte 400.000, 200.000 și 200.000 de lei.

Ulterior, polițiștii au reținut la Bălți persoanele care au primit ultima parte a banilor.

În prezent, continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea celorlalți participanți la schemă. 

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu ofere date personale sau coduri bancare terților.

Sursă
