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8 Iulie 2026, 11:48
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Un necunoscut a convins aproape 40 de minute o fetiță de 7 ani să deschidă gazul la Bălți

În satul Sadovoe din municipiul Bălți, un bărbat necunoscut a convins timp de aproape 40 de minute o fetiță de 7 ani să deschidă ochiurile aragazului. Despre aceasta informează Poliția.

Un necunoscut a convins aproape 40 de minute o fetiță de 7 ani să deschidă gazul la Bălți.
Un necunoscut a convins aproape 40 de minute o fetiță de 7 ani să deschidă gazul la Bălți.

Potrivit datelor forțelor de ordine, un bărbat s-a prezentat drept angajat al serviciului de gaze și a declarat că efectuează o verificare la cererea tatălui fetei. El a încercat să convingă copilul să deschidă ochiurile aragazului, însă tentativa sa a eșuat.

Ulterior, infractorul a sunat-o pe mama fetiței și a repetat aceeași cerere, însă femeia a refuzat să-i urmeze indicațiile.

Poliția a subliniat că nicio instituție de stat sau serviciu comunal nu oferă astfel de indicații periculoase prin telefon și nu solicită efectuarea unor acțiuni legate de utilizarea gazului.

Forțele de ordine au îndemnat părinții să le explice copiilor că nu trebuie să urmeze indicațiile persoanelor necunoscute la telefon. În astfel de cazuri, copilul trebuie să întrerupă imediat convorbirea, să informeze un adult despre apel și să nu dezvăluie în niciun caz informații despre familie sau locuință persoanelor străine.

Dacă ați primit un apel suspect sau v-ați confruntat cu o situație similară, Poliția recomandă să anunțați imediat la numărul 112.

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