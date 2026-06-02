Un moldovean, depistat cu permis de conducere fals: Originalul, ridicat pentru conducere în stare de ebrietate.

Persoana care a încălcat legea a încercat să treacă frontiera cu un automobil cu numere moldovenești, prezentând în loc de documentele originale o fotografie a unui permis de conducere fals pe telefonul mobil, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc pe 31 mai, în jurul orei trei noaptea, la ieșirea din România. Bărbatul a declarat polițiștilor de frontieră români că și-a uitat pur și simplu permisul acasă și, pentru confirmare, a arătat o fotografie a documentului, presupus emis de autoritățile moldovenești în 2020. Totuși, în urma unei verificări detaliate, s-a constatat că cetățeanul nu deține un permis de conducere valabil.

În timpul audierii, bărbatul a recunoscut că în 2021 i-a fost suspendat permisul în Moldova pentru conducere în stare de ebrietate. Pentru a continua să conducă, el a creat singur un document fals pe calculator și a salvat imaginea acestuia pe telefon. În prezent, autoritățile române efectuează o anchetă privind conducerea unui vehicul de către o persoană fără permis, iar la finalizarea acesteia vor fi luate măsurile legale corespunzătoare.