Un militar moldovean angajat la pescuit crabi în Norvegia, decorat pentru salvarea persoanelor la un pas de înec.

Roman Moscalu din Chișinău după încheierea serviciului militar și-a schimbat complet profesia și, în prezent, lucrează pe o navă norvegiană de pescuit.

Într-un interviu pentru bfisherman.com, el a povestit cum a ajuns în industria maritimă, cu ce sarcini se confruntă în Marea Barents și de ce nu consideră că această muncă este prea complicată.

Originar din Republica Moldova, Roman Moscalu a reușit să-și schimbe complet viața. După serviciul în armată, a decis să însușească o profesie nouă și, în prezent, lucrează pe o navă norvegiană de pescuit, care extrage cod în Marea Barents. Povestea sa este un exemplu despre cum hotărârea și disponibilitatea de a învăța deschid noi oportunități chiar și în cele mai dificile domenii.

Înainte de a se muta în Norvegia, Roman a locuit în Republica Moldova și a făcut serviciul militar. După aceea, a luat decizia să caute un loc de muncă peste hotare. La început, a lucrat la o întreprindere de prelucrare a peștelui, apoi a urmat pregătirea necesară, a obținut documentele maritime și a început să trimită CV-uri proprietarilor de nave. Curând i s-a oferit un post pe o navă de pescuit.

Astăzi, Roman face parte din echipajul unei mici nave norvegiene de pescuit cu paragate, formată din doar patru persoane. Nava se ocupă de pescuitul codului folosind plase de pescuit de câțiva kilometri, iar un ciclu de ridicare a uneltelor poate dura câteva ore. În pofida muncii fizice grele și a condițiilor meteorologice aspre, fostul militar recunoaște că cea mai dificilă încercare pentru el nu a fost munca, ci primele zile pe mare din cauza răului de mare. După adaptare, spune el, totul a intrat într-un ritm obișnuit.

Un loc aparte în biografia lui Roman îl ocupă un caz care a avut loc în timpul uneia dintre ieșirile la pescuit. Împreună cu alți marinari, el a participat la salvarea turiștilor polonezi care s-au aflat într-o situație periculoasă pe apă. Datorită acțiunilor coordonate ale echipajului, oamenii au putut fi salvați.

Pentru curajul, devotamentul și participarea la operațiunea de salvare, Roman a fost recompensat cu o distincție de stat. Acest episod a devenit unul dintre cele mai memorabile din cariera sa maritimă și a confirmat încă o dată că munca pescarului cere nu doar abilități profesionale, ci și disponibilitatea de a veni în ajutor într-o situație extremă.

Potrivit lui Roman, munca pe flota de pescuit oferă nu doar un venit decent, ci și posibilitatea de a vedea zilnic frumusețea aspră a naturii din nord. El consideră că tocmai disciplina dobândită încă pe timpul serviciului în Republica Moldova îl ajută să facă față cu succes sarcinilor pe mare și să fie un membru de încredere al echipajului.

Istoria lui Roman Moscalu arată că locuitorii Republicii Moldova se pot regăsi cu succes în cele mai diverse profesii din întreaga lume. Drumul său, de la serviciul în armată până la munca pe una dintre cele mai dificile activități de pescuit din Nordul Europei, a devenit un exemplu despre cum perseverența și dorința de a se dezvolta ajută să obții noi culmi.