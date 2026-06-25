Un lot de turmeric contaminat cu pesticide, retras de pe piață.

În condimentul NGR Turmeric din Moldova au fost descoperite reziduuri de pesticid clorpirifos, a căror concentrație depășește limita legală admisă.

Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care citează o notificare a importatorului „47th Parallel” SRL, produsul este retras din magazine, iar cumpărătorii sunt rugați să îl returneze în locurile de achiziție.

Testele de laborator au evidențiat neconformități cu standardele la lotul de turmeric măcinat „Haldi Powder Kurkuma”, ambalat la 100 de grame și produs de compania Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG. Retragerea din rețelele comerciale a fost inițiată de compania producătoare. Măsura se aplică doar produselor cu termen de valabilitate până la 31 decembrie 2027. Celelalte loturi ale acestui produs cu alte date, precum și alte produse ale brandului NGR, nu sunt supuse retragerii și sunt considerate sigure.

Consumatorii care au achiziționat condimentul din lotul menționat sunt rugați să înceteze utilizarea acestuia și să îl returneze în punctul de vânzare de unde l-au cumpărat. În cadrul procedurii de retragere, cumpărătorilor li se garantează rambursarea integrală a costului produsului.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta importatorul „47th Parallel” SRL. Oficiul companiei se află în Chișinău, pe bulevardul Ștefan cel Mare 132, iar solicitările sunt acceptate prin e-mail la adresa post@nr1.md.