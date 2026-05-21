21 Mai 2026, 16:36
Un lot de țigări de contrabandă, confiscat de la o femeie din Fălești
Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul și în sediul întreprinderii unui agent economic din Fălești.
În urma acțiunilor întreprinse, polițiștii au depistat și ridicat aproximativ 13.160 de țigǎri, cu o valoare estimativă de circa 30.000 de lei.
În calitate de bănuită în acest caz figurează o femeie de 68 de ani, locuitoare a orașului Fălești.
Produsele din tutun au fost ridicate și urmează a fi supuse expertizării de specialitate, iar cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei.