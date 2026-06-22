Un locuitor din Dumbrava avertizează asupra unui pericol: Țăruși metalici sunt înfipți în pământ.

Un locuitor din Dumbrava a publicat un clip video pe rețelele sociale și a avertizat comunitatea despre un posibil pericol.

Pe un drum de țară, un bărbat s-a rănit la picior după ce a călcat pe un țăruș metalic ascuțit, înfipt în pământ. Acesta presupune că cineva a înfipt astfel de țăruși pentru a-i împiedica pe cei care circulă cu ATV-uri.

„Distribuiți cât mai mult! Oameni buni... Mâine copilul vostru poate călca pe un astfel de țăruș... Cred că știu cine ar putea fi. Mai exact, un vecin. Ne-a avertizat de mai multe ori că facem zgomot. Spune că locuiește acolo de 20 de ani și că aceasta este soluția pe care a găsit-o ca să ne pedepsească...”, a scris bărbatul într-o postare.

Acesta a cerut intervenția Poliției și a solicitat autorităților să ia măsuri.



