theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Iunie 2026, 10:01
28 737
Copiază linkul
Link copiat

Un locuitor din Dumbrava avertizează asupra unui pericol: Țăruși metalici sunt înfipți în pământ

Un locuitor din Dumbrava a publicat un clip video pe rețelele sociale și a avertizat comunitatea despre un posibil pericol.

Un locuitor din Dumbrava avertizează asupra unui pericol: Țăruși metalici sunt înfipți în pământ.
Un locuitor din Dumbrava avertizează asupra unui pericol: Țăruși metalici sunt înfipți în pământ.

Pe un drum de țară, un bărbat s-a rănit la picior după ce a călcat pe un țăruș metalic ascuțit, înfipt în pământ. Acesta presupune că cineva a înfipt astfel de țăruși pentru a-i împiedica pe cei care circulă cu ATV-uri.

„Distribuiți cât mai mult! Oameni buni... Mâine copilul vostru poate călca pe un astfel de țăruș... Cred că știu cine ar putea fi. Mai exact, un vecin. Ne-a avertizat de mai multe ori că facem zgomot. Spune că locuiește acolo de 20 de ani și că aceasta este soluția pe care a găsit-o ca să ne pedepsească...”, a scris bărbatul într-o postare.

Acesta a cerut intervenția Poliției și a solicitat autorităților să ia măsuri.


Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici