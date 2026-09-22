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22 Septembrie 2026, 11:52
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Un litru de benzină în Moldova a ajuns să coste peste 34 de lei

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maxime ale benzinei și motorinei, care vor fi valabile pe 23 septembrie.

Un litru de benzină în Moldova a ajuns să coste peste 34 de lei.
Un litru de benzină în Moldova a ajuns să coste peste 34 de lei.

Potrivit ANRE, motorina se va scumpi cu 11 bani - până la 36 de lei și 63 de bani.

Se scumpește și benzina. Prețul maxim al benzinei cu cifra octanică 95 a fost stabilit la 34,04 lei pe litru — cu 5 bani mai mult decât tariful precedent.

Menționăm că autoritățile admit că prețul motorinei ar putea depăși pragul psihologic de 40 de lei. Pentru a preveni o astfel de evoluție a situației, sunt elaborate mecanisme de intervenție rapidă în cazul în care prețurile la combustibil vor continua să crească.

Un litru de benzină în Moldova a ajuns să coste peste 34 de lei

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