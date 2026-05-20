Un gimnaziu din Găgăuzia a intrat în top 50 cele mai bune școli din lume.

Despre aceasta, cu referire la portalul de știri Gagauzinfo, informează Logos-Press.

Școala din Găgăuzia a devenit singura instituție de învățământ din Republica Moldova menționată anul acesta în categoria „Dezvoltarea profesorilor”.

Potrivit publicației, în 2026 au fost depuse aproximativ 3.000 de candidaturi din 113 țări ale lumii pentru participarea la concurs. Intrarea în top 50 a permis gimnaziului să primească statutul de „Școală de clasă mondială” și să devină parte a Rețelei Globale a Școlilor, ceea ce deschide oportunități pentru cooperare internațională, schimb de experiență și dezvoltare profesională a cadrelor didactice.

Urmează etapa următoare a selecției, în urma căreia va fi stabilit topul celor zece cele mai bune școli. Finalistul premiului va fi anunțat la sfârșitul lunii mai, la Londra.

În 2025, gimnaziul din satul Baurci și-a sărbătorit cea de-a 35-a aniversare. De-a lungul anilor de activitate, instituția de învățământ a absolvit peste 4.700 de elevi, mulți dintre aceștia continuând cu succes studiile și activitatea profesională în diverse domenii.