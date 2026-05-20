theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
20 Mai 2026, 15:47
24 079
Copiază linkul
Link copiat

Un gimnaziu din Găgăuzia a intrat în top 50 cele mai bune școli din lume

Gimnaziul din satul Baurci, din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, a intrat în rândul celor 50 de finaliști ai prestigiosului premiu internațional Global Schools Prize 2026.

Un gimnaziu din Găgăuzia a intrat în top 50 cele mai bune școli din lume.
Un gimnaziu din Găgăuzia a intrat în top 50 cele mai bune școli din lume.

Despre aceasta, cu referire la portalul de știri Gagauzinfo, informează Logos-Press.

Școala din Găgăuzia a devenit singura instituție de învățământ din Republica Moldova menționată anul acesta în categoria „Dezvoltarea profesorilor”.

Potrivit publicației, în 2026 au fost depuse aproximativ 3.000 de candidaturi din 113 țări ale lumii pentru participarea la concurs. Intrarea în top 50 a permis gimnaziului să primească statutul de „Școală de clasă mondială” și să devină parte a Rețelei Globale a Școlilor, ceea ce deschide oportunități pentru cooperare internațională, schimb de experiență și dezvoltare profesională a cadrelor didactice.

Urmează etapa următoare a selecției, în urma căreia va fi stabilit topul celor zece cele mai bune școli. Finalistul premiului va fi anunțat la sfârșitul lunii mai, la Londra.

În 2025, gimnaziul din satul Baurci și-a sărbătorit cea de-a 35-a aniversare. De-a lungul anilor de activitate, instituția de învățământ a absolvit peste 4.700 de elevi, mulți dintre aceștia continuând cu succes studiile și activitatea profesională în diverse domenii.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici