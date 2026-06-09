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noi.md logonoi
9 Iunie 2026, 22:22
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Un gimnaziu din Chișinău va fi reorganizat

Gimnaziul „Adrian Păunescu” din Chișinău va fi reorganizat într-un complex educațional, „Gimnaziul-grădiniță „Adrian Păunescu”, după ce Consiliul Municipal Chișinău a aprobat proiectul în ședința din 9 iunie 2026.

Un gimnaziu din Chișinău va fi reorganizat.
Un gimnaziu din Chișinău va fi reorganizat.

În această instituție va fi implementat programul educațional Waldorf, ca parte a diversificării serviciilor educaționale din Capitală, transmite noi.md.

Potrivit Direcției principale educație, tineret și sport, decizia a fost luată în contextul interesului tot mai mare al părinților față de pedagogia Waldorf și a necesității extinderii ofertei educaționale în sectorul Centru-Botanica. Reorganizarea va permite crearea unor clase și grupe de grădiniță care vor funcționa conform principiilor acestui model educațional.

Noul complex va oferi copiilor un mediu educațional orientat spre dezvoltarea armonioasă, stimulând creativitatea și învățarea prin experiență. Autoritățile municipale consideră că proiectul va contribui la diversificarea oportunităților educaționale pentru familiile din Chișinău.

Orele în clasele Waldorf vor începe la 1 septembrie 2026. Grupele de grădiniță se vor deschide după finalizarea lucrărilor necesare de amenajare a spațiilor.

Reprezentanții Direcției principale educație, tineret și sport afirmă că proiectul face parte din eforturile de modernizare a sistemului educațional municipal și de extindere a accesului la servicii educaționale adaptate nevoilor societății.

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