Un fost prieten al șefului demis al MoldATSA: Experiența de pilotaj a dobândit-o în jocuri video.

În perioada în care, potrivit CV-ului prezentat oficial, Dumitru Vangheli susținea că făcea cursuri de pilotaj și pilota avioane de pasageri ale companiei Air Canada, realitatea ar fi fost alta.

Potrivit fostului său prieten, Vangheli a lucrat ca livrator, a acumulat datorii, iar experiența de „pilotaj” a dobândit-o în jocurile pe calculator. Ulterior, și-a declarat falimentul după ce a acumulat datorii semnificative, apoi a lucrat ca șofer de taxi și a gestionat o fermă de cripto-minerit, scrie Ziarul de Gardă.

Tudor Răilean, care susține că îl cunoaște pe Dumitru Vangheli încă din adolescență, a povestit că au emigrat aproape simultan în Canada, au locuit în aceeași casă și au lucrat împreună. Potrivit lui, în perioada 2010-2014 mergeau zilnic împreună la muncă.

„Sunt martor direct la ceea ce făcea el în anii 2010–2014. Plecam împreună la muncă și ne întorceam în aceeași mașină pentru a economisi puțin combustibil”, a declarat Răilean.

Fostul prieten afirmă că în acei ani Vangheli nu pilota avioane, așa cum a indicat ulterior în CV-ul depus pentru funcția de șef al MoldATSA. Potrivit lui, inițial acesta a lucrat la un hotel, apoi a livrat produse alimentare pentru o companie de catering, iar în timpul liber folosea simulatorul de zbor Microsoft Flight Simulator.

„Întotdeauna a fost pasionat de avioane. Îmi arăta cum decurgeau „cursurile de pilotaj” în Microsoft Flight Simulator. Totul se întâmpla la calculatorul de acasă, în timpul liber între livrări”, susține Răilean.

Potrivit lui, i-a împrumutat lui Vangheli aproape 30.000 de dolari canadieni pentru afaceri și cheltuieli personale. O parte din bani a fost returnată, însă aproximativ 15.000 de dolari canadieni, spune Răilean, nu i-a primit până acum.

„Am apelat la instanță aici, în Quebec, pentru a-mi recupera banii, dar am primit răspuns că această persoană a falimentat, iar toate datoriile i-au fost anulate”, a povestit fostul prieten.

Conform documentelor examinate de Ziarul de Gardă, Dumitru Vangheli și fosta sa soție au început procedura de faliment în Canada în 2017. Suma totală a datoriilor lor depășea 97.000 de dolari canadieni.

Răilean susține, de asemenea, că după faliment Vangheli a lucrat ca șofer de Uber, apoi a gestionat o fermă de criptomonede. În 2024, spune el, s-a întâlnit cu Vangheli la MoldATSA pentru a discuta despre returnarea datoriei, însă fără rezultat.

Tudor Răilean a declarat că Vangheli i-a spus că deține mai multe conturi de criptomonede la care nu poate avea acces. Potrivit lui, Vangheli explica acest lucru prin faptul că în timpul gestionării fermei de criptomonede din Canada finanța o echipă rusă de jocuri pe calculator Dota.

„Spunea că a închiriat pentru ei un spațiu, a cumpărat calculatoare și chiar a achiziționat fiecărui jucător câte o mașină Renault Logan. După începutul războiului din Ucraina, conturile lui de criptomonede au fost blocate, deoarece a fost suspectat de sprijinirea statului agresor. Îmi spunea că este multimilionar, dar nu poate folosi banii și așteaptă un proces internațional pentru a demonstra că nu are legătură cu războiul”, a povestit Răilean.

Totodată, el a precizat că nu poate confirma veridicitatea acestor afirmații și că aceasta este explicația pe care Vangheli i-a oferit-o pentru neplata datoriei.

În declarația de avere, Dumitru Vangheli a indicat șapte conturi de criptomonede cu o valoare totală de achiziție de peste 1,17 milioane de dolari. Aceste active au fost dobândite în perioada 2020-2022.

Răilean îl caracterizează pe fostul său prieten ca pe o persoană care „câștigă foarte ușor încrederea celor din jur”, dar încetează comunicarea când nu mai vede niciun beneficiu pentru sine.

În același timp, recunoaște abilitățile antreprenoriale ale lui Vangheli, menționând că acesta „găsește ușor nișe profitabile”, însă afirmă că pentru el era important și să impresioneze prin statutul de persoană înstărită.

Potrivit lui Răilean, în Canada Vangheli a achiziționat mai multe mașini de clasă premium.

„Îmi pare rău, astăzi nu pot să-ți dau banii înapoi, pentru că mi-am cumpărat un Mercedes ML 350”, susține Răilean, amintind una dintre discuțiile despre datorie.

Redacția Ziarul de Gardă a solicitat un comentariu de la Dumitru Vangheli, însă acesta nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje.