Un fost președinte al Băncii de Economii reținut este suspectat de luare de mită pentru credite
Angajații CNA au prezentat detalii despre reținerea fostului președinte al Banca de Economii SA, care este cercetat în calitate de suspect într-un dosar penal privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
Potrivit datelor anchetei, în perioada în care s-a aflat în funcție, suspectul ar fi pretins și ar fi primit o recompensă ilegală pentru sprijinirea eliberării creditelor, după care ar fi întreprins acțiuni de legalizare a mijloacelor bănești obținute pe cale infracțională, transferându-le peste hotare.
Suspectul a fost reținut în seara zilei de 29 iulie 2026, pentru 72 de ore, și plasat în izolatorul CNA.
Urmărirea penală prealabilă continuă, cu scopul de a stabili toate circumstanțele cauzei și de a trage la răspundere toate persoanele implicate.
CNA a reamintit că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată.