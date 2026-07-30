theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
30 Iulie 2026, 12:52
15 416
Copiază linkul
Link copiat

Un fost președinte al Băncii de Economii reținut este suspectat de luare de mită pentru credite

Angajații CNA au prezentat detalii despre reținerea fostului președinte al Banca de Economii SA, care este cercetat în calitate de suspect într-un dosar penal privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

Un fost președinte al Băncii de Economii reținut este suspectat de luare de mită pentru credite.
Un fost președinte al Băncii de Economii reținut este suspectat de luare de mită pentru credite.

Potrivit datelor anchetei, în perioada în care s-a aflat în funcție, suspectul ar fi pretins și ar fi primit o recompensă ilegală pentru sprijinirea eliberării creditelor, după care ar fi întreprins acțiuni de legalizare a mijloacelor bănești obținute pe cale infracțională, transferându-le peste hotare.

Suspectul a fost reținut în seara zilei de 29 iulie 2026, pentru 72 de ore, și plasat în izolatorul CNA.

Urmărirea penală prealabilă continuă, cu scopul de a stabili toate circumstanțele cauzei și de a trage la răspundere toate persoanele implicate.

CNA a reamintit că orice persoană  se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată. 

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici