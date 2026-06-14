theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tv8.md logotv8
14 Iunie 2026, 11:14
994
Copiază linkul
Link copiat

Un focar de pestă porcină africană, depistat în raionul Cahul: Se introduc măsuri de carantină

În sudul Moldovei, în satul Vadul lui Isac din raionul Căușeni, a fost confirmat un caz de pestă porcină africană (PPA) la un porc domestic dintr-o gospodărie particulară.

Un focar de pestă porcină africană, depistat în raionul Cahul: Se introduc măsuri de carantină.
Un focar de pestă porcină africană, depistat în raionul Cahul: Se introduc măsuri de carantină.

În raion a fost instituită carantina și au fost stabilite zone de restricții în mai multe localități. Scopul măsurilor este prevenirea răspândirii virusului, care reprezintă o amenințare serioasă pentru creșterea porcinelor, transmite tv8.md.

În localitate și în satele învecinate este interzisă circulația, sacrificarea și vânzarea porcilor. Măsurile sunt valabile minimum 30 de zile, dar pot fi prelungite în funcție de situația epizootică.

În prezent, carantina este aplicată în satele Sărata-Răzeși și Tochile-Răducani din raionul Leova, Bărboeni din raionul Nisporeni, precum și în Coara și Onești din raionul Hîncești.

Autoritățile și serviciile veterinare îndeamnă locuitorii să raporteze orice cazuri de îmbolnăvire sau deces al animalelor. Informarea operativă este un element cheie în prevenirea răspândirii infecției.

Pesta porcină africană este o boală virală foarte contagioasă, care afectează porcii domestici și mistreții. Nu reprezintă un pericol pentru om, dar poate provoca pierderi economice serioase în zootehnie.

Sursă
tv8.md logotv8
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici