Un focar de pestă porcină africană, depistat în raionul Cahul: Se introduc măsuri de carantină.

În raion a fost instituită carantina și au fost stabilite zone de restricții în mai multe localități. Scopul măsurilor este prevenirea răspândirii virusului, care reprezintă o amenințare serioasă pentru creșterea porcinelor, transmite tv8.md.

În localitate și în satele învecinate este interzisă circulația, sacrificarea și vânzarea porcilor. Măsurile sunt valabile minimum 30 de zile, dar pot fi prelungite în funcție de situația epizootică.

În prezent, carantina este aplicată în satele Sărata-Răzeși și Tochile-Răducani din raionul Leova, Bărboeni din raionul Nisporeni, precum și în Coara și Onești din raionul Hîncești.

Autoritățile și serviciile veterinare îndeamnă locuitorii să raporteze orice cazuri de îmbolnăvire sau deces al animalelor. Informarea operativă este un element cheie în prevenirea răspândirii infecției.

Pesta porcină africană este o boală virală foarte contagioasă, care afectează porcii domestici și mistreții. Nu reprezintă un pericol pentru om, dar poate provoca pierderi economice serioase în zootehnie.